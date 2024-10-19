Белых журавлей запустили дети в Себежском районе

18:22, 19 октября 2024, ПАИ

Мастер-класс по изготовлению белых журавлей прошёл в субботу, 19 октября, в Максютинском сельском клубе Себежского района, сообщает издание «Призыв». Акция прошла в преддверии 22 октября – Дня белых журавлей.



Фото: Газета "Призыв"



Фото: Газета "Призыв"



Фото: Газета "Призыв"



Фото: Газета "Призыв"







«На мастер-классе «Белый журавлик – символ памяти» по изготовлению бумажных журавлей в технике оригами дети узнали историю традиции. Своих журавлей ребята подарили своим родным и жителям деревни Кицково.

Белые журавли – символ светлой памяти о павших на полях сражений», – рассказала руководитель клуба Светлана Молчанова.

День белых журавлей отмечается с 1986 года. Его придумал советский поэт Расул Гамзатов. Впервые День белых журавлей отметили в августе в Дагестане: тогда он был приурочен к открытию первого монумента с изображением журавлей, посвящённого Великой Отечественной войне. Со временем традиция отмечать эту памятную дату перекочевала в другие регионы страны и за её пределы. А в 2009 году ЮНЕСКО официально зарегистрировала День белых журавлей в международном календаре памятных дат и назначила дату празднования — 22 октября.