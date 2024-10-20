Опубликован трейлер фильма «Красный шёлк», который снимали в Псковской области

09:31, 20 октября 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников опубликовал трейлер детективного художественного фильма «Красный шёлк», съёмки которого проходили в Псковской области. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

«Это российско-китайский проект большого друга нашего региона – продюсера Вадима Быркина. У нас были сняты сцены на природе – наши зимние леса можно увидеть на 00:24», – написал глава региона.

Михаил Ведерников пожелал псковичам приятного просмотра и выразил уверенность в том, что список фильмов с картинами Псковской земли будет пополняться.

Подробнее о съёмках фильма «Красный шёлк» с Милошем Биковичем и Глебом Калюжным читайте по ссылке.