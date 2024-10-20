Выставка картин и графики петербургских художников открылась в Пскове

14:24, 20 октября 2024, ПАИ

Выставка картин и графики петербургских художников «Город поэтов» открылась в творческом пространстве «Пороховые погреба» социально-культурного центра «Троицкий», сообщили ПАИ в пресс-службе Изборского музея.

«Город поэтов» объединил в одном пространстве трёх художников – Анатолия Давыдова, Людмилы Давыдовой и Андрея Бодрова. На выставке представлены портреты известных русских поэтов – Анны Ахматовой, Осипа Мандельштама, Ивана Бунина, Марины Цветаевой, выполненные в технике автолитографии, пейзажи, графика.

«Город поэтов» является совместным выставочным проектом социально-культурного центра «Троицкий», Государственного музея «Исакиевский собор» и музея-заповедника «Изборск».

Выставка будет работать до 8 декабря ежедневно с 10:00 до 17:30 по адресу Псков, Кремль, 2/1, Пороховые погреба.