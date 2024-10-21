«Инопланетные» грибы нашла любительница тихой охоты в одном из лесов Псковской области

09:49, 21 октября 2024, ПАИ

Необычные грибы нашла любительница тихой охоты Анна Пшеницына в одном из лесов Псковской области. Фотографией необычной находки она поделилась в группе «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском» в социальной сети «ВКонтакте».

«Вот такие сегодня нашла инопланетные грибочки. Строфария сине-зелёная. Считается съедобной», – прокомментировала она.

Необычные грибы псковичка обнаружила в одном из лесов Гдовского района. Она добавила, что трогать их и собирать не стала.

Строфария сине-зелёная считается съедобным, но низкокачественным грибом. В США этот гриб ошибочно считается ядовитым.

Ранее сообщалось, что два мешка опят удалось собрать в лесу у деревни Гоголëво Локнянского района.