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Политика

Плюсы перехода районов в округа назвала Елена Тимашова

Плюсы перехода районов Псковской области в муниципальные округа назвала начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию регионального правительства Елена Тимашова в программе «Тема недели».

Плюсы перехода районов в округа назвала Елена Тимашова. Фото: ПАИ

На данный момент в области насчитывается 13 муниципальных округов, а районов – 11. «Безусловно, нам очень удобно работать с муниципальными округами. Во-первых, резко сократились сроки для доведения того же самого финансирования до территорий бывших поселений. Это очень удобно и важно», – отметила Елена Тимашова.

Кроме прочего, есть ещё один наглядный пример удобства муниципальных округов, уточнила она. «Те же самые субсидии на осуществление дорожной деятельности. Раньше у нас был посредник в лице администрации района, которая должна была заключить соглашение, а затем Собрание депутатов должно было внести изменения в бюджет. Сейчас же мы экономим буквально месяц только на прохождении этой процедуры», – подчеркнула Елена Тимашова.

Управление по местному самоуправлению и территориальному развитию также является оператором грантовых средств по конкурсам проектов ТОС, уточнила она. «Если мои работники раньше обрабатывали 40 соглашений с каждым поселением и районом, то сейчас это всего лишь восемь соглашений. Значит, уменьшается время для заключения всех необходимых процедур и доведения средств до ТОС», – обратила внимание Елена Тимашова.

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