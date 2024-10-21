Плюсы перехода районов в округа назвала Елена Тимашова

11:57, 21 октября 2024, ПАИ

Плюсы перехода районов Псковской области в муниципальные округа назвала начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию регионального правительства Елена Тимашова в программе «Тема недели».

На данный момент в области насчитывается 13 муниципальных округов, а районов – 11. «Безусловно, нам очень удобно работать с муниципальными округами. Во-первых, резко сократились сроки для доведения того же самого финансирования до территорий бывших поселений. Это очень удобно и важно», – отметила Елена Тимашова.

Кроме прочего, есть ещё один наглядный пример удобства муниципальных округов, уточнила она. «Те же самые субсидии на осуществление дорожной деятельности. Раньше у нас был посредник в лице администрации района, которая должна была заключить соглашение, а затем Собрание депутатов должно было внести изменения в бюджет. Сейчас же мы экономим буквально месяц только на прохождении этой процедуры», – подчеркнула Елена Тимашова.

Управление по местному самоуправлению и территориальному развитию также является оператором грантовых средств по конкурсам проектов ТОС, уточнила она. «Если мои работники раньше обрабатывали 40 соглашений с каждым поселением и районом, то сейчас это всего лишь восемь соглашений. Значит, уменьшается время для заключения всех необходимых процедур и доведения средств до ТОС», – обратила внимание Елена Тимашова.