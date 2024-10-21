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Политика

Елена Тимашова: Опыт работы муниципальных округов вызывает в районах живой интерес

У оставшихся 11 районов Псковской области живой интерес к системе округов, заявила начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства региона Елена Тимашова в авторской программе «Тема недели».

Елена Тимашова: «Ещё у 11 районов Псковской области присутствует интерес к системе округов». Фото: ПАИ

На данный момент в Псковской области насчитывается 13 муниципальных округов, районов – 11.

«Безусловно, у 11 районов присутствует интерес к работе в муниципальных округах. Это форма новая и интересная, и коллегам действительно интересны плюсы и минусы работы в ней. Меня уже приглашают в некоторые районы для встречи с депутатами. Хочу отметить, что это происходит не для принятия решения, а для обсуждения всех моментов, наработок округов», – отметила Елена Тимашова.

Муниципальные округа в регионе полноценно действуют уже на протяжении девяти месяцев, есть результат, который хочется показать, добавила она.

«Никакого «На старт, внимание, марш» у нас не будет. Каждый район самостоятельно для себя определит, насколько ему своевременно и правильно преобразовываться в муниципальный округ. Если такое решение будет принято, то мы поддержим, поможем и поощрим. Это удобная форма. Я знаю, что некоторые районы склоняются в пользу такого решения. Действительно, нашим первым восьми округам было сложнее, чем остальным пяти, которые вошли на этот путь чуть позже. Действительно, были определенные моменты, которые требовали доработки, например, областного законодательства. Мы оперативно вносили изменения. Если ещё кто-то примет подобное решение, то им будет ещё проще – дорожка протоптана. Как минимум у нас есть практика работы, при которой мы сможем избежать ошибок в том же техническом оформлении», – заключила Елена Тимашова.

Напомним, почти ровно два года назад первые районы Псковской области инициировали процедуру преобразования в муниципальные округа.

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