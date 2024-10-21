Елена Тимашова: Муниципальные округа за счёт централизации закупок экономят до десяти миллионов рублей

12:53, 21 октября 2024, ПАИ

За счёт централизации закупок муниципальные округа экономят от пяти до десяти миллионов рублей, заявила начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства региона Елена Тимашова в программе «Тема недели», посвящённой предварительным итогам работы муниципальных округов в Псковской области.

«На втором этапе в рамках общественного обсуждения проходила информация по сельским населённым пунктам. При системе районов сельские поселения имеют право заключать прямые договоры без ограничения. Это стало невозможным при муниципальном округе. Плюс это или минус? Это палка о двух концах», – отметила Елена Тимашова.

При этом практика муниципальных округов показала, что, например, при объединении закупок для территорий округа снижается стоимость самого контракта. Кроме того, получается существенная экономия, уточнила она. «Эти сэкономленные деньги мы сейчас в качестве поощрения разрешаем ТОС использовать на их территории на проекты», – подчеркнула Елена Тимашова.

Муниципальные округа за счёт централизации закупок экономят от пяти до десяти миллионов рублей. «У нас поселения с бюджетами шесть-восемь миллионов рублей. Поэтому это целый бюджет поселения, который тратится на вопросы местного значения, а не на аппарат того же самого поселения. Это очень выгодно», – заключила начальник профильного управления.

Напомним, почти два года назад в Псковской области первые восемь районов инициировали процедуру преобразования в муниципальные округа. Сейчас таких округов уже 13, районов – 11.