Иван Белугин: После преобразования Локнянского района в округ выросло число ТОС

15:43, 21 октября 2024, ПАИ

После преобразования Локнянского района в округ в муниципалитете выросло число территориальных общественных самоуправлений, рассказал глава округа Иван Белугин в программе «Тема недели».

«Мы, как администрация округа, заинтересованы в развитии местных сообществ и решении насущных проблем жителей. ТОС – это один из тех инструментов, который важен для муниципалитетов с низкой бюджетной обеспеченностью. Я считаю, что его надо продолжать развивать, и наш губернатор Михаил Юрьевич Ведерников неоднократно говорил, что нужно покрыть ТОС всю Псковскую область, чтобы у каждого уголка была возможность участвовать в конкурсе», – отметил Иван Белугин.

В 2023 году в муниципалитете было зарегистрировано 15 ТОС, а в 2024 году их число выросло до 27, охватывая 1 961 участника. Количество заявок на конкурс в 2023 году составило 11 проектов, из которых восемь стали победителями. В 2024 году было подано уже 27 проектов от 24 ТОС, а победителями стали 18 ТОС с 21 проектом, рассказала глава округа.

Финансовые результаты в муниципалитете после преобразования также значительно улучшились, уточнил он. В 2023 году софинансирование из муниципалитета составляло 89 тысяч рублей, а в 2024-м – 1 млн 32 тысячи рублей. «Поэтому и результат такой. Конкурсная комиссия, когда оценивала, видела, что сам муниципалитет заинтересован в том, чтобы эти проекты победили», – пояснил глава округа.

Кроме того, округ вошёл в пятёрку лучших по региону по ТОС. Сумма выигранных средств составила в этом году 7,5 млн рублей.

«Задача администрации не только административно сопроводить эту историю, помочь подать заявку, где-то помочь с подрядчиками. Здесь надо разговаривать с жителями, не прятаться, выезжать к ним, слушать, что они говорят. Не нужно бояться проблем», – заключил Иван Белугин.