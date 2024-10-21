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«Водосвятный треугольник»: легенду о Гельдтовой бане рассказала Ирина Кухи

Легенду о появлении Гельдтовой бани в Финском парке Пскова рассказала отельер и ресторатор Ирина Кухи в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 21 октября.

Фото здесь и далее: ПАИ

«У этого места очень интересная история, ведь Карл Иванович Гельдт неслучайно баню там решил построить. <…> В то время там располагались три храма, и они образовывали треугольник: храм Богоявления с Запсковья, храм Богоявления в Бродах и храм Богоявления в Кстове. До наших дней сохранились только два храма: один из них был разрушен в годы Северной войны. <…> И таким образом эти храмы образовывали «водосвятный треугольник» и были местом традиционного водосвятия, где в старину рубили прорубь», – рассказала Ирина Кухи.

Считалось, что баня, построенная в этом месте, будет смывать грехи, поэтому она там и появилась, отметила Ирина Кухи.

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