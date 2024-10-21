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Политика

Иван Белугин рассказал, есть ли минусы в окружной системе

Есть ли какие-то минусы у муниципальных округов, рассказал глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин в программе «Тема недели».

Иван Белугин рассказал, есть ли минусы в окружной системе. Фото: ПАИ

«Есть некоторые недоработки, но в 80% случаях они касаются нашей внутренней административной системы – она жителей не касается. Здесь, конечно, нужна отладка административной истории. Есть некоторые моменты, которые требовали проработки, например, процесс обслуживания дорог, закупки, контрактная система. Для этого нужно чуть больше времени», – отметил Иван Белугин.

По его словам, в будущем году в муниципалитете планируют немного перестроить работу. «Мы чуть-чуть по-другому выстроим работу, чтобы где-то не бежать впереди паровоза, а где-то не отставать от последнего вагона. Здесь просто грамотно нужно принимать решения в определённые моменты. Это больше связано с небольшими хозяйскими вопросами. В любом случае, когда жители обращаются, мы стараемся реагировать. И чтобы более оперативно реагировать, мы чуть перестроим работу с 1 января», – заключил он.

Напомним, в Псковской области впервые инициатива о преобразовании районов в муниципальные округа была заявлена почти два года назад. Сейчас в регионе уже 13 округов и 11 районов. Локнянский район стал одним из первых восьми муниципалитетов, которые перешли на новую систему местного самоуправления.

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