Псковские поисковики передали фрагменты найденного в озере истребителя Героя России делегации из Ингушетии
Псковские поисковики передали фрагменты истребителя Як-7Б, найденного в озере Максимовец в Новосокольническом районе, делегации из Ингушетии сегодня, 21 октября. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.
В рамках визита в регион делегация из Ингушетии побывала на месте падения самолета-истребителя. Также состоялась торжественная церемония передачи ингушской делегации хвостовой части и двигателя, на котором указан номер, подтверждающий, что самолетом управлял ингушский летчик, Герой России (звание присвоено в 1995 году) Мурад Оздоев.
Самолет был сбит огнем зенитной артиллерии противника во время Великой Отечественной войны в 1944 году. Истребитель ушел на дно озера, но летчик успел выпрыгнуть с парашютом.
Напомним, участники военно-патриотическая поисково-общественная организации «След Пантеры» Псковской области обнаружили и подняли самолет со дна.
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