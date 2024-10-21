Псковские поисковики передали фрагменты найденного в озере истребителя Героя России делегации из Ингушетии

17:05, 21 октября 2024, ПАИ

Псковские поисковики передали фрагменты истребителя Як-7Б, найденного в озере Максимовец в Новосокольническом районе, делегации из Ингушетии сегодня, 21 октября. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

В рамках визита в регион делегация из Ингушетии побывала на месте падения самолета-истребителя. Также состоялась торжественная церемония передачи ингушской делегации хвостовой части и двигателя, на котором указан номер, подтверждающий, что самолетом управлял ингушский летчик, Герой России (звание присвоено в 1995 году) Мурад Оздоев.

Самолет был сбит огнем зенитной артиллерии противника во время Великой Отечественной войны в 1944 году. Истребитель ушел на дно озера, но летчик успел выпрыгнуть с парашютом.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









Напомним, участники военно-патриотическая поисково-общественная организации «След Пантеры» Псковской области обнаружили и подняли самолет со дна.