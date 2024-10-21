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Политика

​Главой комитета по культуре Псковской области назначена Илианна Петрова

Врио председателя комитета по культуре Псковской области назначена Илианна Петрова. Нового руководителя представила заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева, сообщил глава региона Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

​Главой комитета по культуре Псковской области назначена Илианна Петрова. Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

«Илианна Ивановна нашему культурному блоку знакома достаточно хорошо – с 2019 года она работала сначала заместителем, а затем и министром культуры в соседней Новгородской области. Теперь решила сменить регион и попробовать свои силы у нас. У неё блестящий опыт, поэтому, уверен, для нас это серьёзное усиление», – подчеркнул губернатор.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с новым руководителем. Участники встречи обсудили планы на ближайшее будущее и приоритетные проекты. Основной контур деятельности комитета будет сохранён – действующая стратегия доказала свою эффективность, добавил губернатор.

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