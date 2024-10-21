​Главой комитета по культуре Псковской области назначена Илианна Петрова

21:35, 21 октября 2024, ПАИ

Врио председателя комитета по культуре Псковской области назначена Илианна Петрова. Нового руководителя представила заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева, сообщил глава региона Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

«Илианна Ивановна нашему культурному блоку знакома достаточно хорошо – с 2019 года она работала сначала заместителем, а затем и министром культуры в соседней Новгородской области. Теперь решила сменить регион и попробовать свои силы у нас. У неё блестящий опыт, поэтому, уверен, для нас это серьёзное усиление», – подчеркнул губернатор.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с новым руководителем. Участники встречи обсудили планы на ближайшее будущее и приоритетные проекты. Основной контур деятельности комитета будет сохранён – действующая стратегия доказала свою эффективность, добавил губернатор.