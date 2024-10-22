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Общество

К чему ведёт частый приём антибиотиков, рассказал биохимик

Снижение эффективности антибиотиков связано с частым их назначением и приемом. Это приводит к появлению устойчивых к ним микроорганизмов, сообщил доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Константин Усов. Об этом пишут «Известия».

«Снижение эффективности антибиотиков связано с частым их назначением и приемом. Антибиотики по-прежнему слишком часто выписывают, даже когда это не нужно, в том числе при ОРВИ. Не выявили возбудителя, не проверили чувствительность микроорганизмов к тому или иному антибиотику, просто назначили антибиотики общего спектра действия, которые действуют практически на все микроорганизмы. При этом большинство бактерий гибнет, но всегда остаются те, которые выжили и приобрели устойчивость к этому антибиотику, и в следующий раз лекарство из этой группы уже не будет эффективно при лечении», — отметил биохимик.

Также люди сами начинают лечение антибиотиками без визита к врачу или неверно применяют препараты, например, не полностью пропивают курс — почувствовали себя лучше и решили, что достаточно. В таких случаях риск выживания и возникновения антибиотикорезистентных бактерий гораздо выше.

По словам эксперта, множество устойчивых бактерий мигрируют на новые территории в результате активных поездок людей, например деловых или туристических. Многие путешественники — люди из разных регионов мира — приезжают, имея в своей биоте уже устойчивые к антибиотикам штаммы бактерий. Поэтому в туристических странах уровень резистентности к антибиотикам чрезвычайно высок, отметил биохимик.

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