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Спорт

Подведены итоги чемпионата Пскова по настольному теннису

Подведены итоги чемпионата Пскова по настольному теннису, который прошёл 20 октября, сообщил депутат Псковского областного Собрания Юрий Сорокин на своей странице «ВКонтакте».

  • Подведены итоги чемпионата Пскова по настольному теннису
    Фото: Юрий Сорокин
  • Подведены итоги чемпионата Пскова по настольному теннису
    Фото: Юрий Сорокин
  • Подведены итоги чемпионата Пскова по настольному теннису
    Фото: Юрий Сорокин
  • Подведены итоги чемпионата Пскова по настольному теннису
    Фото: Юрий Сорокин

В соревнованиях участвовали 29 спортсменов, девять из которых представляли клуб Nordman – они же заняли весь пьедестал мужского разряда. Победителем стал Иван Бутырко. «Он успевает совмещать тренировки и оттачивать мастерство владения ракеткой с тренерской работой», – отметил Юрий Сорокин. Второе место занял Михаил Марцеха, а третьим стал Виталий Шудегов.

В женском разряде чемпионкой Пскова стала Анастасия Беляева, серебро на счету участницы Паралимпийских игр в Токио Александры Васильевой, а замкнула тройку лидеров представительница клуба Nordman Анастасия Ильина. «По результатам соревнований будет произведён отбор 17 лучших спортсменов для участия в чемпионате Псковской области», – добавил Юрий Сорокин.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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