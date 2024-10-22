Подведены итоги чемпионата Пскова по настольному теннису

11:04, 22 октября 2024, ПАИ

Подведены итоги чемпионата Пскова по настольному теннису, который прошёл 20 октября, сообщил депутат Псковского областного Собрания Юрий Сорокин на своей странице «ВКонтакте».



Фото: Юрий Сорокин



Фото: Юрий Сорокин



Фото: Юрий Сорокин



Фото: Юрий Сорокин







В соревнованиях участвовали 29 спортсменов, девять из которых представляли клуб Nordman – они же заняли весь пьедестал мужского разряда. Победителем стал Иван Бутырко. «Он успевает совмещать тренировки и оттачивать мастерство владения ракеткой с тренерской работой», – отметил Юрий Сорокин. Второе место занял Михаил Марцеха, а третьим стал Виталий Шудегов.

В женском разряде чемпионкой Пскова стала Анастасия Беляева, серебро на счету участницы Паралимпийских игр в Токио Александры Васильевой, а замкнула тройку лидеров представительница клуба Nordman Анастасия Ильина. «По результатам соревнований будет произведён отбор 17 лучших спортсменов для участия в чемпионате Псковской области», – добавил Юрий Сорокин.

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