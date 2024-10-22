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Общество

Орден советского солдата из Псковской области передала на родину ингушская делегация

Орден Великой Отечественной войны, найденный на территории Наурского района бывшей Чечено-Ингушской АССР, передали Музею истории оккупации и геноцида населения Псковской области сегодня, 22 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: Андрей Степанов

Орден, принадлежавший Сергею Матросову, уроженцу деревни Балсово Псковского района, нашли в 2021 году в Наурском районе Чечни. Во время визита делегации его передали псковскому музею.

«Этот орден мы хранили, чтобы передать в наш музей, но ради такого случая мы решили, что будет символично и корректно, если орден будет храниться у вас», – сказал член Общественной палаты России, член Общественной палаты Чеченской Республики, председатель Совета регионального отделения Поискового движения России Иса Сардалов

Также отметили, что если найдутся родственники, то орден обязательно передадут в семью, чтобы они знали историю героя и чтили память.

Ранее делегации из Ингушетии передали фрагменты найденного в озере ингушского летчика Мурада Оздоева.

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