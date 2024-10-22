О борьбе с чувством вины расскажут в новом выпуске псковского журнала «PROсемью»
Служба семейного консультирования «Содействие» анонсировала новый выпуск онлайн-журнала «PROсемью», сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.
Презентация двадцатого выпуска «Что делать, если вы чувствуете вину перед своими детьми (или другими близкими)?» состоится 26 октября в 11:00.
В новом выпуске психолог Псковского клинического перинатального центра Виктория Сымитка расскажет, что такое вина, какие бывают её виды и что с этим делать.
Подписаться на онлайн-журнал можно по ссылке. Подписка оформляется один раз на все выпуски.
Напомним, служба семейного консультирования «Содействие» создана в ПсковГУ при поддержке Министерства просвещения РФ в рамках федерального проекта «Современная школа» президентского нацпроекта «Образование».
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