21 единицу оружия изъяли росгвардейцы у жителей Псковской области за неделю
21 единицу оружия и 122 патрона изъяли росгвардейцы у жителей Псковской области с 14 по 20 октября, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
За неделю в регионе провели 42 проверки обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан и юридических лиц, по результатам которых выявили 21 административное правонарушение, из них 13 – в области частной охранной деятельности, восемь – в области оборота оружия.
Оружие должно храниться в запирающемся на замок металлическом шкафу или сейфе, пояснили в Росгвардии. Несоблюдение установленных правил хранения и ношения оружия влечёт как административную, так и уголовную ответственность, а также изъятие оружия и аннулирование всех имеющихся разрешений на право хранения и ношения оружия, отметили в пресс-службе.
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