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Галина Невалённая: Глобальная перезагрузка реготделению Союза пенсионеров России не требуется

Будет ли проходить перезагрузка Псковского регионального отделения Союза пенсионеров России после смены руководства, рассказала его новый председатель Галина Невалённая в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове, сегодня, 22 октября.

Галина Невалённая: «Глобальная перезагрузка реготделению Союза пенсионеров России не требуется». Фото: ПАИ

«Я приняла эстафету от очень уважаемых и успешных руководителей отделения Союза пенсионеров России. Мне хочется выразить благодарность за тот труд, который был все эти годы, и за то, что мы продолжаем вместе работать. Очень радует, что у нас сохраняется преемственность», – отметила Галина Невалённая.

Реготделению Союза пенсионеров России не нужна глобальная перезагрузка, отметила она. «В портфеле у Союза пенсионеров есть ещё много нереализованных, но очень интересных предложений. Есть огромный задел на будущее», – подчеркнула гостья эфира.

В проекты реготделения будут стараться привлекать и молодёжь, обратила внимание Галина Невалённая. «Кроме того, как медику мне импонирует проект «Активное долголетие» в рамках нацпроекта «Демография». Меня радует, что мы не только стремимся к увеличению средней продолжительности жизни, а выступаем за активную жизнь. Хочу также отметить, что очень многие наши региональные проекты настолько интересны, что в них есть чему поучиться и молодёжи», – заключила Галина Невалённая.

Напомним, что Галину Невалённую избрали руководителем регионального отделения Союза пенсионеров России на очередной конференции 3 октября.

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