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ПсковГУ стал учредителем электронного научного журнала «Право и экономика Союзного государства»

Псковский государственный университет стал учредителем и издателем электронного научного журнала «Право и экономика Союзного государства». Соучредитель издания – Витебский государственный университет имени П. М. Машерова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Партнёром журнала выступил Институт проблем региональной экономики. В состав редакционной коллегии вошли научный руководитель ИПРЭ РАН профессор Владимир Окрепилов и директор ИПРЭ РАН профессор Алексей Шматко.

Презентация состоялась в рамках международного научно-образовательного форума «Постсоветское пространство в исторической ретроспективе: интеграционные и дезинтеграционные процессы», проходившего в Пскове 16–18 октября.

Миссия журнала – формирование единого российского и белорусского научного пространства для внесения значимого вклада в устойчивое развитие Союзного государства с целью развития открытых кросс-культурных и междисциплинарных научных коммуникаций, позволяющих выполнять совместные исследования в области правового и экономического знания между представителями академической среды и экспертного сообщества Союзного государства.

В журнале публикуются научные статьи в широком спектре правовых и экономических направлений. В области права это методологические основы частного права, гражданское право, семейное право, процессуальное право, а также частноправовые аспекты в области земельных, финансовых, социально-трудовых и иных отношений, поддержки конкуренции, применения биотехнологий и информационных (цифровых) технологий. В области экономики – региональная экономика, экономика промышленности, экономика инноваций, маркетинг, бухгалтерский учёт, аудит и экономическая статистика, а также экономическая безопасность.

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