Возможность возвращения обязательного распределения выпускников-медиков обсудят в Собрании

15:01, 23 октября 2024, ПАИ

Возвращение обязательного распределения для выпускников-медиков, проходивших обучение за счет бюджетных средств, поможет в решении проблемы острого дефицита кадров – такого мнения придерживается вице-спикер Псковского областного Собрания Игорь Дитрих, предложивший коллегам-депутатам поддержать на сессии соответствующую инициативу Законодательного собрания Ленинградской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

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Аргументы в пользу обязательного распределения сформулированы в обращении к председателю Государственной Думы Вячеславу Володину. Вице-спикер регионального парламента Игорь Дитрих также представил доводы, основанные на профессиональном, депутатском и личном опыте – после окончания медицинского института он и сам был направлен на работу по распределению.

«Мы все знаем, что проблема с кадровым обеспечением, и не только в медицине, у нас достаточно, серьёзная. Меры по привлечению специалистов, особенно в сельскую местность, государством принимаются: «подъёмные», дополнительные выплаты, обеспечение служебным жильём, программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Удалось ли нам решить в полной мере кадровую проблему за счёт этих мер поддержки? К сожалению, нет – массово молодые специалисты не приходят на работу в наши учреждения здравоохранения. Но если государство платит за учёбу, мне кажется справедливым, если выпускник отдаст свой долг Родине и поработает, например, в сельской больнице, где особенно не хватает специалистов», - поделился мнением Игорь Дитрих.

При этом вице-спикер обратил внимание, что в случае возвращения обязательного распределения должны быть определены и гарантии со стороны государства – предоставление жилья и достойно оборудованного места работы.

Вопрос о поддержке обращения будет рассмотрен на заседании комитета по труду и социальной политике и на октябрьской сессии областного Собрания депутатов.