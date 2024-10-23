Псковский преподаватель вошёл в кадровый резерв Минпросвещения РФ

15:40, 23 октября 2024, ПАИ

Преподаватель Псковского агротехнического колледжа Вячеслав Елтунов вошёл в управленческий кадровый резерв Министерства просвещения России, сообщили ПАИ в комитете по образованию Псковской области.

Набор в резерв проводился среди победителей и финалистов профессионального конкурса «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» 2023 года, а также профессиональных конкурсов регионального и федерального уровней.