Псковский преподаватель вошёл в кадровый резерв Минпросвещения РФ
Преподаватель Псковского агротехнического колледжа Вячеслав Елтунов вошёл в управленческий кадровый резерв Министерства просвещения России, сообщили ПАИ в комитете по образованию Псковской области.
Набор в резерв проводился среди победителей и финалистов профессионального конкурса «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» 2023 года, а также профессиональных конкурсов регионального и федерального уровней.
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