Работы по газификации многоквартирных домов проводят в Печорах
Работы по газификации многоквартирных домов проводят в Печорах, сообщил глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Многоквартирные дома № 2, 9 на улице Георгия Улле, а также № 2, 7, 14 на улице Песочной будут газифицированы в рамках региональной программы. Стоимость мероприятий составит более восьми миллионов рублей.
Все работы будут выполнены до конца ноября этого года. После завершения прокладки газопровода дорожное покрытие на улицах будет восстановлено.
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