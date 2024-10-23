Работы по газификации многоквартирных домов проводят в Печорах

17:46, 23 октября 2024, ПАИ

Работы по газификации многоквартирных домов проводят в Печорах, сообщил глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Многоквартирные дома № 2, 9 на улице Георгия Улле, а также № 2, 7, 14 на улице Песочной будут газифицированы в рамках региональной программы. Стоимость мероприятий составит более восьми миллионов рублей.

Все работы будут выполнены до конца ноября этого года. После завершения прокладки газопровода дорожное покрытие на улицах будет восстановлено.