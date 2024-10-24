Заниматься делами советует сегодня народный календарь

07:21, 24 октября 2024, ПАИ

День святого Филиппа наступил по народному календарю сегодня, 24 октября. В этот праздник принято заниматься делами, пишет calend.ru.

Ученики Иисуса Христа избрали его в число диаконов вслед за святым Стефаном. Когда начались гонения на христиан, то Стефан погиб, а Филипп пришёл в один из самарийских городов, где начал проповедовать свою веру. Филипп изгонял злых духов, исцелял больных и делал чудеса. Благодаря этому многие язычники поверили в Христа.

На Руси на Филиппа обычно начиналась грязь на дорогах, но, несмотря на это, нужно было везти зерно на мельницу. Помимо этого, в этот день по снегу судили о прибыли. Если снег ложился на землю, а на утро не таял, то это предвещало хороший доход весной, а если на Филиппа продолжался снегопад, то нужно было готовиться к тяжёлому году.