В Госдуме предложили сделать 2 ноября сокращённым рабочим днём
Глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) рекомендовал работодателям сделать рабочую субботу, 2 ноября, сокращённым днём, пишет РИА Новости.
Это пойдёт на пользу работникам и работодателям. Дополнительная возможность уйти домой раньше и провести это время с семьёй пойдёт на пользу обществу, отметил он и добавил, что любой день можно сделать дополнительным выходным через поправки в Трудовой кодекс или указ президента.
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