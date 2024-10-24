В Госдуме предложили сделать 2 ноября сокращённым рабочим днём

08:21, 24 октября 2024, ПАИ

Глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) рекомендовал работодателям сделать рабочую субботу, 2 ноября, сокращённым днём, пишет РИА Новости.

Это пойдёт на пользу работникам и работодателям. Дополнительная возможность уйти домой раньше и провести это время с семьёй пойдёт на пользу обществу, отметил он и добавил, что любой день можно сделать дополнительным выходным через поправки в Трудовой кодекс или указ президента.

Россияне будут работать шесть дней на предшествующей Дню народного единства неделе – с 28 октября по 2 ноября.