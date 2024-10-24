Пушкинский и Лермонтовский музеи-заповедники открыли в Псковской области совместную выставку

13:54, 24 октября 2024, ПАИ

На выставку «Мне жизнь всё как-то коротка…» приглашает жителей и гостей Псковской области Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское». Как сообщили ПАИ в музее, новая экспозиция — совместный проект Пушкинского заповедника и Государственного Лермонтовского музея-заповедника «Тарханы», подготовленный к двум знаменательным датам: 225-летию Александра Пушкина и 210-летию Михаила Лермонтова.

В пресс-службе «Михайловского» уточнили, что выставка, рассказывающая о тарханском периоде жизни и творчества Лермонтова, названа по строке из стихотворения 16-летнего поэта «1831-го, июня 11 дня» («Моя душа, я помню, с детских лет / Чудесного искала»). К экспонированию в Пушкинском Заповеднике из Пензенской области прибыло более ста музейных предметов. Среди них произведения живописи и графики, книжные памятники, журналы и альманахи пушкинского-лермонтовского времени, рукописи (списки поэм Лермонтова, выполненные в 1840-х годах и немного позднее, в первой половине XIX века). Во множестве представлены здесь и предметы крестьянского и дворянского быта первой половины XIX столетия, среди которых, например, альбом для стихов, пожеланий и рисунков в сафьяновом, с бронзовыми накладками переплёте (1840-е годы).

В «Михайловском» напомнили, что лично Пушкин и Лермонтов знакомы не были, хотя заочно высоко ценили друг друга. Творчество Пушкина всегда вдохновляло Лермонтова, а наибольшую — стремительную — известность в 1837 году ему принесло именно стихотворение «Смерть поэта» («Погиб поэт! — невольник чести…»). По ряду свидетельств известен и отзыв Пушкина на первую появившуюся в печати лермонтовскую поэму «Хаджи Абрек» (опубл. в 1835): «Далеко мальчик пойдёт!». Портрет Пушкина рядом с портретом Лермонтова на выставке призваны создать ощущение диалога двух русских гениев, воспевающих разум и свободу, — отметили в «Михайловском».

Выставка «Мне жизнь всё как-то коротка…» развёрнута в Научно-культурном центре Государсвенного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1). Планируется, что она будет работать здесь до 25 января.