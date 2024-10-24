Джесси не нашла наркотики у псковских курсантов

16:40, 24 октября 2024, ПАИ

Служебная собака Джесси не нашла наркотики у псковских курсантов, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского филиала университета ФСИН России.

Рейд прошёл по территории образовательной организации и в общежитиях. Его провела начальник кинологического отделения СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области Ольга Гребешкова вместе с собакой Джесси, которая является победителем и призёром всероссийских соревнований.

Профилактические рейды кинологов стали уже традиционными, так как это позволяет курсантам познакомиться с практической деятельностью служб.