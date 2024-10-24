Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Псковской области со значительным опережением сроков реализуют стратегию цифровой трансформации

Мероприятия по цифровой трансформации различных отраслей экономики, социальной сферы и госуправления в Псковской области проводятся с опережением графика, доложил губернатору Михаилу Ведерникову начальник управления цифрового развития и связи правительства региона Виталий Рахманов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

По состоянию на 1 сентября показатель цифровой зрелости ключевых отраслей в Псковской области составляет 80 %, хотя целевой показатель на этот год – 55 %. Планируется, что проект будет полностью реализован через несколько лет, а не к 2030 году, как предполагалось изначально, заметил Виталий Рахманов.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Также Виталий Рахманов рассказал о процессе адаптации стратегии цифрового развития к целям нового президентского нацпроекта «Экономика данных». Было определено шесть ключевых направлений работы: подготовка специалистов, использование конкурентоспособного российского программного обеспечения, программно-аппаратных комплексов, а также переход на отечественную радиоэлектронную продукцию, обеспечение информационной безопасности, создание инфраструктуры хранения и обработки данных, применение биометрической идентификации и аутентификации с использованием единой биометрической системы, внедрение сквозных цифровых технологий, включая искусственный интеллект.

Одной из важнейших целей цифровой трансформации региона Виталий Рахманов считает улучшение качества общения граждан с государственными органами. Это особенно важно для электронных сервисов.

Сейчас на портале «Госуслуги» жители Псковской области могут получить 97 государственных и муниципальных услуг в электронном виде – с 2018 года их количество увеличилось в 50 раз (было всего две услуги). Примерно 49 % обращений по поводу социально значимых государственных и муниципальных услуг (около 28 тысяч обращений) происходит через портал «Госуслуги».

Отметим, что Михаил Ведерников положительно оценил работу, проведённую псковскими специалистами. «Цифровизация основных отраслей экономики и социальной сферы действительно идёт хорошими темпами. Молодцы, результаты впечатляют», – заключил губернатор.

Напомним, что в этом году ещё четыре тысячи жителей Псковской области получили доступ к постоянной сотовой связи.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












24 октября 2024

Новый руководитель комитета по культуре Псковской области приступила к работе
24 октября 2024

Клуб псковских краеведов провёл новое заседание проекта «Архитектурные встречи»
24 октября 2024

Как избежать появления и увеличения долгов: газовики дали совет псковичам
24 октября 2024

Репетиции концерта «Наследие Елены Образцовой» проводят солисты и Губернаторский симфонический оркестр Псковской области
24 октября 2024

Занятия в новом учебно-лабораторном корпусе ПсковГУ начнутся 28 октября
24 октября 2024

Более шести миллионов рублей выделили на открытие Центра православного добровольчества в Печорах
24 октября 2024

«Парту Героя» в честь бойца СВО открыли в школе Островского района
24 октября 2024

На семь месяцев перекроют улицу Полковую в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...