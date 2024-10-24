В Псковской области со значительным опережением сроков реализуют стратегию цифровой трансформации

19:26, 24 октября 2024, ПАИ

Мероприятия по цифровой трансформации различных отраслей экономики, социальной сферы и госуправления в Псковской области проводятся с опережением графика, доложил губернатору Михаилу Ведерникову начальник управления цифрового развития и связи правительства региона Виталий Рахманов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

По состоянию на 1 сентября показатель цифровой зрелости ключевых отраслей в Псковской области составляет 80 %, хотя целевой показатель на этот год – 55 %. Планируется, что проект будет полностью реализован через несколько лет, а не к 2030 году, как предполагалось изначально, заметил Виталий Рахманов.

Также Виталий Рахманов рассказал о процессе адаптации стратегии цифрового развития к целям нового президентского нацпроекта «Экономика данных». Было определено шесть ключевых направлений работы: подготовка специалистов, использование конкурентоспособного российского программного обеспечения, программно-аппаратных комплексов, а также переход на отечественную радиоэлектронную продукцию, обеспечение информационной безопасности, создание инфраструктуры хранения и обработки данных, применение биометрической идентификации и аутентификации с использованием единой биометрической системы, внедрение сквозных цифровых технологий, включая искусственный интеллект.

Одной из важнейших целей цифровой трансформации региона Виталий Рахманов считает улучшение качества общения граждан с государственными органами. Это особенно важно для электронных сервисов.

Сейчас на портале «Госуслуги» жители Псковской области могут получить 97 государственных и муниципальных услуг в электронном виде – с 2018 года их количество увеличилось в 50 раз (было всего две услуги). Примерно 49 % обращений по поводу социально значимых государственных и муниципальных услуг (около 28 тысяч обращений) происходит через портал «Госуслуги».

Отметим, что Михаил Ведерников положительно оценил работу, проведённую псковскими специалистами. «Цифровизация основных отраслей экономики и социальной сферы действительно идёт хорошими темпами. Молодцы, результаты впечатляют», – заключил губернатор.

Напомним, что в этом году ещё четыре тысячи жителей Псковской области получили доступ к постоянной сотовой связи.