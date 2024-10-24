На семь месяцев перекроют улицу Полковую в Пскове

17:42, 24 октября 2024, ПАИ

Улицу Полковую в Пскове перекроют на семь месяцев для капитального ремонта, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Временное прекращение движения транспорта по улице Полковой на участках от Красноармейской набережной до улицы Космической и от улицы Войсковой до 1-го Корытовского шоссе вводится с 9:00 1 ноября 2024 года до 00:00 1 июня 2025 года.

В качестве объездов следует использовать переулок Олега Зобова, улицу Космическую, улицу Войсковую, улицу Нововойсковую, Гарнизонный переулок, Трудовой переулок, Пролетарский переулок, Войсковой переулок, 1-е Корытовское шоссе, Красноармейскую набережную.

Ограничение вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения, для соблюдения технологического процесса и обеспечения техники безопасности при производстве работ по капитальному ремонту улиц Полковой, Нововойсковой, Войсковой и Красноармейской набережной.