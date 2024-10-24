Нанотехнологии, купеческое сватовство и трансформация капитализма: в ПсковГУ состоялась «Научная битва»

21:17, 24 октября 2024, ПАИ

На площадке Псковского государственного университета состоялась «Научная битва», где свои исследования представили пятеро молодых учёных. Об этом ПАИ сообщили в вузе.

У каждого спикера было десять минут для того, чтобы презентовать результаты своих изысканий интересно и понятно для гостей мероприятия.

Александр Цветков рассказал присутствующим, где применяются нанотехнологии и как учёные используют бактерии для доставки лекарств. Надежда Васильева в своём выступлении «У нас товар – у вас купец: частная жизнь русского купечества XIX в.» поделилась, как женились и как жили русские купцы, а также представила разновидности торговцев на современный манер. Михаил Перышкин ответил на вопрос, почему в современной экономике идея всё больше преобладает над материей. В выступлении на тему «Как построить государство метавселенной?» Никита Иванов поразмышлял над тем, переедем ли мы жить в матрицу, что такое виртуальная реальность и как отличить её от метавселенной. Динамику молодёжного сленгового лексикона представила Софья Дмитриева.