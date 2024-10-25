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Общество

В России намерены изменить подход к оплате капремонта

Минстрой прорабатывает вопрос введения дифференцированного подхода оплаты капитального ремонта — предполагается, что она будет зависеть в том числе от наличия лифта в доме. Ведомство готовит соответствующие поправки в Жилищный кодекс, сообщают «Известия».

Это позволит сделать оплату капремонта экономически обоснованной, говорится в материалах ведомства, подготовленных к правительственному часу в нижней палате парламента. На мероприятии с докладом выступили глава Минстроя Ирек Файзуллин и вице-премьер Марат Хуснуллин, который курирует вопросы ЖКХ.

«Дифференцированный подход предполагает, что жильцы домов с лифтами будут платить больше, так как ремонт у них стоит дороже. В многоквартирных домах без лифтов плата за капремонт, скорее всего, не сократится. Новые правила используют как один из источников частичной компенсации дефицита финансирования», — пояснил директор Центра ДПО Финансового университета при правительстве РФ Станислав Шубин.

Для составления планов по замене лифтов и капремонта многоквартирных домов планируется создать систему госучета жилищного фонда на базе ГИС ЖКХ с синхронизацией сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в рамках законопроекта «О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ».

В комитете по строительству и ЖКХ Госдумы полагают, что нововведение позволит оценить состояние жилого фонда.

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