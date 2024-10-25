Банк России: Инфляция по итогам года ожидается на уровне 8–8,5%

14:27, 25 октября 2024, ПАИ

По итогам 2024 года годовая инфляция в РФ ожидается в диапазоне от 8 до 8,5 %, сообщает пресс-служба Банка России.

На 21 октября годовая инфляция составила 8,4 %, а по итогам нынешнего года ожидается в диапазоне от 8 до 8,5 %. Текущий рост цен в сентябре с поправкой на сезонность увеличился до 9,8 %, что на 2,3 % больше, чем в августе прошлого года. До 9,1 % увеличился аналогичный показатель базовой инфляции, превысив данные в августе 2023 года на 1,4 %.

Напомним, что совет директоров Банка России на заседании 25 октября повысил ключевую ставку на два процентных пункта – до 21 %. Это уже третье повышение за прошедшие месяцы 2024 года.