Банк России повысил ключевую ставку до 21%
Банк России повысил ключевую ставку до 21%. Об этом регулятор сообщил в своём Telegram-канале.
Это уже третье повышение ключевой ставки за прошедшие месяцы 2024 года. В июле ключевую ставку повысили с 16 до 18 процентов, а в сентябре – с 18 до 19 процентов.
Ключевая ставка – минимальная процентная ставка, по которой Банк России на неделю предоставляет кредиты коммерческим банкам, а также по которой он готов принимать средства на депозиты.
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