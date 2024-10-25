Банк России повысил ключевую ставку до 21%

13:31, 25 октября 2024, ПАИ

Банк России повысил ключевую ставку до 21%. Об этом регулятор сообщил в своём Telegram-канале.

Это уже третье повышение ключевой ставки за прошедшие месяцы 2024 года. В июле ключевую ставку повысили с 16 до 18 процентов, а в сентябре – с 18 до 19 процентов.

Ключевая ставка – минимальная процентная ставка, по которой Банк России на неделю предоставляет кредиты коммерческим банкам, а также по которой он готов принимать средства на депозиты.