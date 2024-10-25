Небольшой дождь прогнозируют в Псковской области 26 октября
Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 26 октября, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Ночью синоптики существенных осадков не прогнозируют, а днём местами ожидается небольшой дождь.
Будет дуть ветер южных направлений со скоростью от четырёх до девяти метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от +2 до +7 градусов, днём ожидается от +8 до +13 градусов. Атмосферное давление будет высоким.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
25 октября 2024
Пневмонию, которая стала причиной карантина в школах Пскова, обсудили на радио «Серебряный дождь». Главное
25 октября 2024
«Будет хуже!»: Не заниматься лечением пневмонии самостоятельно попросила псковичей эпидемиолог