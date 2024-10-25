Небольшой дождь прогнозируют в Псковской области 26 октября

15:16, 25 октября 2024, ПАИ

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 26 октября, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Ночью синоптики существенных осадков не прогнозируют, а днём местами ожидается небольшой дождь.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью от четырёх до девяти метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +2 до +7 градусов, днём ожидается от +8 до +13 градусов. Атмосферное давление будет высоким.