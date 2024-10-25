На Псковской ГРЭС завершён капитальный ремонт второго энергоблока

15:22, 25 октября 2024, ПАИ

Второй энергоблок Псковской ГРЭС ПАО «ОГК-2» введён в эксплуатацию после планового капитального ремонта. Пусконаладочные испытания были успешно пройдены, сообщили ПАИ на предприятии.

Удалось выполнить полный перечень запланированных ремонтных мероприятий. Вместе с этим была проведена замена комплекта рабочих лопаток ротора турбины, уточнили специалисты.

Выполненные ремонтные работы обеспечат безопасную эксплуатацию оборудования в будущем осенне-зимнем периоде, подчеркнул технический директор – главный инженер Псковской ГРЭС Евгений Голубев.