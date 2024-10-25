На Псковской ГРЭС завершён капитальный ремонт второго энергоблока
Второй энергоблок Псковской ГРЭС ПАО «ОГК-2» введён в эксплуатацию после планового капитального ремонта. Пусконаладочные испытания были успешно пройдены, сообщили ПАИ на предприятии.
Удалось выполнить полный перечень запланированных ремонтных мероприятий. Вместе с этим была проведена замена комплекта рабочих лопаток ротора турбины, уточнили специалисты.
Выполненные ремонтные работы обеспечат безопасную эксплуатацию оборудования в будущем осенне-зимнем периоде, подчеркнул технический директор – главный инженер Псковской ГРЭС Евгений Голубев.
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