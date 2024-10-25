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Акция «Культурные выходные» стартовала в Великолукском районе

Акция «Культурные выходные» стартовала в Великолукском районе. Официальное открытие состоялось в Пореченском библиотечно-досуговом центре, сообщили ПАИ в группе «Информационно-культурный центр» в Великих Луках в соцсети «ВКонтакте».

Акция «Культурные выходные». Фото: «Информационно-культурный центр» в соцсети «ВКонтакте»

Участников мероприятия приветствовали представитель комитета по культуре Псковской области Лариса Семашко, исполняющий обязанности директора Псковского областного центра народного творчества Наталья Белова, директор информационно-культурного центра Лариса Лысанова и член Союза художников России Владимир Травкин.

«В этот день участники события смогли познакомиться с работами лучших художников региона, полюбоваться народными куклами, созданными талантливым мастером Татьяной Поповой, и восхититься вышитой картой Псковской области – настоящим шедевром ручной работы мастериц нашей области! Приятно отметить, что фрагмент карты Великолукского района с любовью вышит нашей землячкой Любовью Николаевой. Конечно же, на выставке представлены и замечательные картины нашего талантливого художника Владимира Травкина», – отметили специалисты информационно-культурного центра.

В формате встречи также прошёл мастер-класс по древнерусской вышивке, который провела сотрудница областного Дома ремёсел Наталья Николаева.

Выставка будет работать в Пореченском центре культуры до конца ноября.

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