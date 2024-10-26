Торгово-промышленная палата Псковской области отметила 30-летие.
На торжественное собрание пришли более 200 гостей, в том числе, представители бизнес-сообшества ОАЭ, Пакистана, Латвии и Эстонии.
Владельцы бизнеса, руководители предприятий и предприниматели из разных сфер бизнеса в ходе неформального общения (нетворкинга) обменялись идеями и укрепили деловые связи с другими руководителями членских организаци, актуализировали информацию о возможностях господдержки регионального бизнеса.
На мероприятии присутствовала и наш фотограф Валерия Ковалёва.
Фото: Валерия Ковалёва/ПАИ, 10:54, 26 октября 2024, ПАИ
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