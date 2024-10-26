Торгово-промышленная палата Псковской области отметила 30-летие

Торгово-промышленная палата Псковской области отметила 30-летие.

На торжественное собрание пришли более 200 гостей, в том числе, представители бизнес-сообшества ОАЭ, Пакистана, Латвии и Эстонии.

Владельцы бизнеса, руководители предприятий и предприниматели из разных сфер бизнеса в ходе неформального общения (нетворкинга) обменялись идеями и укрепили деловые связи с другими руководителями членских организаци, актуализировали информацию о возможностях господдержки регионального бизнеса.

На мероприятии присутствовала и наш фотограф Валерия Ковалёва.