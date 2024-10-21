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Общество

Торгово-промышленная палата Псковской области отметит 30-летие

Торжественное собрание по случаю 30-летия Торгово-промышленной палаты Псковской области состоится в СРП «Простория» 25 октября. Владельцы бизнеса, руководители предприятий и предприниматели из разных сфер бизнеса смогут в ходе неформального общения (нетворкинга) обменяться идеями и укрепить деловые связи с другими руководителями членских организаций и актуализировать информацию о возможностях господдержки регионального бизнеса. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Отметим, на деловые мероприятия Торгово-промышленной палаты Псковской области ежегодно приезжает более пяти тысяч предпринимателей и специалистов компаний из других регионов РФ и зарубежных стран.

Деловой туризм, развитие гостиничной отрасли, где палата с 2014 года проводит классификацию средств размещения, также оказывает услуги – от подготовки проекта до запуска отеля (турбазы, глэмпинга, мотеля и т. д.), что является в текущий момент приоритетным и востребованным направлением в системе Торгово-промышленных палат РФ.

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