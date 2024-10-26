Врач назвал продукты, которые разрушают зубы

19:33, 26 октября 2024, ПАИ

Состояние зубов определяется не только регулярным уходом за ними и походами к стоматологу, но и питанием. Продукты, которые ест человек каждый день, могут укреплять эмаль и улучшать здоровье дёсен или же вызывать кариес, разрушение зубов и воспаления. Об этом «Газете.ru» рассказал врач-стоматолог и реставратор Иван Рузин.

Среди продуктов, которые негативно влияют на зубную эмаль, первое место, по мнению врача, занимают сладости. Их употребление желательно сократить. Сахар служит пищей для бактерий, обитающих в ротовой полости. В процессе жизнедеятельности эти микроорганизмы выделяют кислоты, разрушающие эмаль и способствующие развитию кариеса.

Кроме того, вред эмали наносят цитрусовые, лимонады, уксус и маринованные продукты. Они отличаются высокой кислотностью, которая ослабляет эмаль и может вызвать её эрозию. Кислоты растворяют минеральные вещества, из которых состоит эмаль, делая её более уязвимой перед кариесом.

Также врач отметил, что такие продукты, как белый хлеб, макароны и картофель содержат много простых углеводов. При контакте со слюной они превращаются в сахар, который является питательной средой для вызывающих кариес бактерий.

Кроме того, алкоголь, черный чай и кофе способствуют обезвоживанию, что в последствие снижает выделение слюны. Недостаток слюны создает благоприятные условия для размножения бактерий, что увеличивает риск воспалений и кариеса.

Молочные продукты наоборот укрепляют эмаль и предотвращают её разрушение. Творог, молоко и сыр содержат казеин, способствующий восстановлению эмали зуба и поддержанию баланса pH в полости рта. Кроме того, сыр стимулирует выработку слюны, что помогает очищать полость рта от налёта и остатков пищи.

Шпинат, брокколи, салат и другие зелёные овощи богаты кальцием, витаминами группы B, магнием и фолиевой кислотой. Эти вещества помогают предотвратить воспаления дёсен и поддерживают здоровье тканей полости рта.

В рыбе, такой как лосось, сардины и тунец, содержится витамин D, помогающий организму усваивать кальций. Также рыба богата фосфором, который играет важную роль в укреплении зубов.

Иван Рузин также подчеркнул, что миндаль, грецкие орехи, тыквенные и кунжутные семечки содержат кальций и фосфор, которые укрепляют зубную эмаль и способствуют её восстановлению. Кроме того, в орехах много клетчатки – она помогает очищать зубы и стимулирует выделение слюны, которая нейтрализует кислотность во рту.

Яблоки, морковь, сельдерей и груши нужно тщательно пережёвывать, чтобы очистить поверхность зубов и дёсен. Это особенно полезно для детей, так как жевание способствует росту и формированию челюстей. Эти продукты также стимулируют выработку слюны, что естественным образом снижает риск развития кариеса, смывая остатки пищи и бактерии с поверхности зубов.

Вода играет ключевую роль в поддержании здоровья зубов: она смывает остатки пищи, стимулирует выработку слюны и нейтрализует кислоту, предотвращая развитие кариеса и воспалений, заметил врач.