В России упростят подачу деклараций по НДФЛ
Минфин совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС) разрабатывает поправки в Налоговый кодекс. Они направлены на упрощение процедуры подачи деклараций по НДФЛ для граждан при продаже недвижимости и транспортных средств, как сообщили РБК в пресс-службе министерства.
Если поправки примут, гражданам не нужно будет самим заполнять декларации. ФНС автоматически рассчитает налоги на основе данных, полученных в рамках межведомственного обмена информацией.
«Работа ведется по поручению правительства в рамках общей задачи по автоматизации взаимодействия между ФНС и налогоплательщиками и позволит значительно сократить трудозатраты сторон», – отметили в пресс-службе Минфина.
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