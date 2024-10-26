Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В России упростят подачу деклараций по НДФЛ

Минфин совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС) разрабатывает поправки в Налоговый кодекс. Они направлены на упрощение процедуры подачи деклараций по НДФЛ для граждан при продаже недвижимости и транспортных средств, как сообщили РБК в пресс-службе министерства.

Если поправки примут, гражданам не нужно будет самим заполнять декларации. ФНС автоматически рассчитает налоги на основе данных, полученных в рамках межведомственного обмена информацией.

«Работа ведется по поручению правительства в рамках общей задачи по автоматизации взаимодействия между ФНС и налогоплательщиками и позволит значительно сократить трудозатраты сторон», – отметили в пресс-службе Минфина.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












26 октября 2024

Псковичей приглашают на новое занятие в школу сахарного диабета
26 октября 2024

Полицейские провели профилактическую встречу с детьми в Пушкиногорском районе
26 октября 2024

Владимир Путин подписал закон о расчёте военных пенсий
26 октября 2024

Врач назвал продукты, которые разрушают зубы
26 октября 2024

Участок дороги Плюхново – Кудряницы ремонтируют в Куньинском районе
26 октября 2024

Часть улицы Максима Горького в Пскове перекроют из-за аварии в инженерных сетях
26 октября 2024

Мощь, сила и металл: «Севкабель» запустил новое производство в Псковской области
26 октября 2024

Михаил Ведерников поздравил жителей Усвятского района с 81-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...