В России упростят подачу деклараций по НДФЛ

23:15, 26 октября 2024, ПАИ

Минфин совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС) разрабатывает поправки в Налоговый кодекс. Они направлены на упрощение процедуры подачи деклараций по НДФЛ для граждан при продаже недвижимости и транспортных средств, как сообщили РБК в пресс-службе министерства.

Если поправки примут, гражданам не нужно будет самим заполнять декларации. ФНС автоматически рассчитает налоги на основе данных, полученных в рамках межведомственного обмена информацией.

«Работа ведется по поручению правительства в рамках общей задачи по автоматизации взаимодействия между ФНС и налогоплательщиками и позволит значительно сократить трудозатраты сторон», – отметили в пресс-службе Минфина.