Дмитрий Петров избран главой Усвятского муниципального округа
Очередная сессия депутатов Усвятского муниципального округа состоялась в понедельник, 28 октября. Об этом сообщает газета «Новая жизнь».
Главным вопросом в повестке дня стало избрание главы округа. На конкурс подали документы два участника.
Напомним, что 25 октября состоялось заседание конкурсной комиссии, где были рассмотрены документы от участников конкурса и проведено собеседование.
В ходе сессии депутаты проголосовали с помощью тайного голосования. Главой округа по его итогам стал Дмитрий Петров.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
26 октября 2024
Тайное голосование по избранию глав Усвятского и Дновского округов пройдет 28 октября