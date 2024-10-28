Дмитрий Петров избран главой Усвятского муниципального округа

10:40, 28 октября 2024, ПАИ

Очередная сессия депутатов Усвятского муниципального округа состоялась в понедельник, 28 октября. Об этом сообщает газета «Новая жизнь».

Главным вопросом в повестке дня стало избрание главы округа. На конкурс подали документы два участника.

Напомним, что 25 октября состоялось заседание конкурсной комиссии, где были рассмотрены документы от участников конкурса и проведено собеседование.

В ходе сессии депутаты проголосовали с помощью тайного голосования. Главой округа по его итогам стал Дмитрий Петров.