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Политика

Дмитрий Петров избран главой Усвятского муниципального округа

Очередная сессия депутатов Усвятского муниципального округа состоялась в понедельник, 28 октября. Об этом сообщает газета «Новая жизнь».

Депутаты голосуют с помощью тайного голосования. Фото здесь и далее: газета «Новая жизнь»

Главным вопросом в повестке дня стало избрание главы округа. На конкурс подали документы два участника.

Напомним, что 25 октября состоялось заседание конкурсной комиссии, где были рассмотрены документы от участников конкурса и проведено собеседование.

Дмитрий Петров избран главой Усвятского муниципального округа

В ходе сессии депутаты проголосовали с помощью тайного голосования. Главой округа по его итогам стал Дмитрий Петров.

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