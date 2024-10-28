Псковичам объяснили, как на их зарплате отразятся ноябрьские праздники

11:33, 28 октября 2024, ПАИ

Праздничный день ноября не повлияет на размер заработной платы тех, кто получает оклад. А для работников, которые получают почасовую зарплату, есть особые правила, сообщил юрист Superjob.

Сотрудникам, которые находятся на системе сдельной оплаты труда и которые получают почасовую зарплату, гарантированы дополнительные выплаты. Так, если сотрудник не работает в праздничный день, 4 ноября, ему полагается дополнительное вознаграждение, размер которого устанавливает начальник. Если же человек будет работать 4 ноября, руководитель должен оплатить его работу в двойном размере.

«По сравнению с отдельными месяцами 2024 года, ноябрь будет даже выгоднее для отпуска», – отметил юрист. На выбор времени отпуска влияют разная стоимость рабочего дня в разные месяцы года. Так, чем меньше в месяце рабочих дней, тем выгоднее брать отпуск, так как оплата одного рабочего дня в подобном месяце может быть больше оплаты отпуска по среднему заработку, уточнил юрист.

Напомним, что сегодня, 28 октября, началась одна из самых длинных рабочих недель в России. Рабочие дни продлятся с 28 октября (понедельник) по 2 ноября (суббота) с перерывом на выходные 3 и 4 ноября – в воскресенье и понедельник.