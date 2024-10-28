Пять самых подорожавших за неделю продуктов назвали в Псковской области

13:30, 28 октября 2024, ПАИ

Пять самых подорожавших с 14 по 21 октября продуктов в Псковской области назвали ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Так, колбаса варёная подорожала на 2,89%, колбаса полукопчёная и варёно-копчёная – на 2,47%, картофель – на 2,24%, молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности – на 2,21%, сосиски и сардельки – на 1,8%.

Напомним, что ноябрьские праздники отразятся на зарплате псковичей. Так, праздничный день ноября не повлияет на размер заработной платы тех, кто получает оклад. А для работников, которые получают почасовую зарплату, есть особые правила.