Островский переулок в Пскове открыт для двустороннего движения
Островский переулок в Пскове открыт для двустороннего движения. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём телеграм-канале.
До установки светофора выезд на Крестовское шоссе и съезд на Островский переулок с шоссе будут осуществляться исключительно направо, подчеркнул глава Пскова.
Борис Елкин призвал водителей быть внимательными и осторожными за рулём.
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