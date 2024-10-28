Островский переулок в Пскове открыт для двустороннего движения

15:01, 28 октября 2024, ПАИ

Островский переулок в Пскове открыт для двустороннего движения. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём телеграм-канале.

До установки светофора выезд на Крестовское шоссе и съезд на Островский переулок с шоссе будут осуществляться исключительно направо, подчеркнул глава Пскова.

Борис Елкин призвал водителей быть внимательными и осторожными за рулём.