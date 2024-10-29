Сетевой газ пришёл в деревню Пыталовские Хутора Псковской области
Специалисты «Газпром газораспределение Псков» подключили к газоснабжению 18 домовладений в деревне Пыталовские Хутора Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе компании.
Для газификации населённого пункта в рамках программы развития газоснабжения и газификации Псковской области на 2021–2025 годы построили и ввели в эксплуатацию внутрипоселковый газопровод протяженностью около четырёх километров. В общей сложности подключиться к сетевому газу смогут 72 домовладения деревни.
С жителями деревни Пыталовские Хутора заключили 57 договоров на догазификацию. Продолжается приём заявок и подключение домовладений.
Всего от населения Пыталовского района приняли более 400 заявок. Для обеспечения возможности газификации потребителей построили свыше 16 километров распределительных сетей.
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