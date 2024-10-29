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Политика

Наталья Иванова избрана главой Плюсского муниципального округа

Наталья Иванова, возглавлявшая Плюсский район на протяжении двух лет, избрана главой Плюсского муниципального округа. По итогам тайного голосования ее поддержали 13 из 15 депутатов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Антонина Арефьева, также участвовавшая в конкурсе, получила два голоса.

Здесь и далее фото пресс-службы Псковского областного Собрания

В сессии окружного Собрания депутатов принимал участие спикер регионального парламента Александр Котов. Он отметил, что за время, которое Наталья Иванова руководит муниципалитетом, ей удалось «достаточно много сделать и решить самые серьёзные наболевшие проблемы».

В частности, построены очистные сооружения в Плюссе и Заплюсье, водозабор в Андромере, отремонтированы библиотека, детская музыкальная школа, полностью завершён ремонт детского сада, отремонтирована школа, ведётся строительство Центра культурного развития в посёлке Ляды, благоустраиваются общественные территории, капитально ремонтируются дороги.

«Это свидетельствует о том, что человек способен организовать людей на решение самых острых проблем. Наталья Иванова – настоящий лидер. Понимает, каким образом можно использовать возможности привлечения дополнительных средств для решения вопросов местного значения и из федерального бюджета, и из регионального. Я бы сказал, что у неё всё получается. В таких условиях логично доверить ей управлять Плюсским теперь уже муниципальным округом на очередной срок полномочий. И депутаты абсолютным большинством голосов такое решение поддержали», – сказал Александр Котов.

Напомним, что вчера, 28 октября, состоялось голосование за главу Дновского муниципального округа. Депутаты районного Собрания отдали голоса в пользу Михаила Шауркина.

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