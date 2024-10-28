Избранный глава Дновского муниципального округа Михаил Шауркин поблагодарил депутатов за доверие

23:55, 28 октября 2024, ПАИ

Избранный глава Дновского муниципального округа Михаил Шауркин поблагодарил депутатов за доверие. Своё обращение он опубликовал в телеграм-канале.

Напомним, в ходе сессии Собрания депутатов Дновского муниципального округа путём тайного голосования главой округа избран Михаил Шауркин. В конкурсе участвовали ещё два претендента: Андрей Киселёв и Ксения Иванова. Все три кандидата комиссией были допущены к голосованию.

«Благодарю депутатов за доверие! Хочу поблагодарить за поддержку правительство Псковской области и лично губернатора Михаила Юрьевича Ведерникова, Собрание депутатов Псковской области и лично Александра Алексеевича Котова. Ежедневный труд в руководстве муниципалитета – это большая ответственность и колоссальная нагрузка. Я хочу поблагодарить всех, кто трудится в нашей команде. Каждый день вам приходится решать сложные задачи, отвечать на вопросы, разрабатывать проекты и их реализовывать. Для этого требуются серьёзные знания, оптимизм, умение находить общий язык с людьми, понимать их проблемы и своевременно решать. Благодарю тех, кто нас критикует: вы придаёте силы становиться лучше! Благодарю тех, кто нам помогает: вы умножаете возможности развития наших территорий», – сказал Михаил Шауркин.

Напомним, в Псковской области впервые инициатива преобразования районов в муниципальные округа была заявлена почти два года назад. Сейчас в регионе уже 13 округов и 11 районов.