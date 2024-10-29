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Общество

«Большой этнографический диктант» в девятый раз напишут в Псковской области

IX Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» пройдёт в Пскове с 1 по 8 ноября. Как будет проходить этнографический диктант обсудили на брифинге, сегодня, 29 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

«Главная цель этнографического диктанта – проявить интерес к культуре, истории, к людям, которые живут у нас, жили в прошлом, чтобы показать, что мы действительно единая большая страна», – отметил председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов.

Всего в диктанте будет 30 вопросов, 20 из них будут посвящены народам России и их культуре, оставшиеся 10 будут о Псковской области, рассказал начальник исторического отдела Псковского музея-заповедника Максим Колпаков.

Принять участие в этнографическом диктанте могут все желающие в возрасте от 16 лет. Задания будут доступны на официальном сайте. Время прохождения диктанта – 45 минут.

Этнографический диктант проходит с 2016 года. В первый год проведения акция собрала около 90 тысяч участников, а в 2023 году – почти 3,5 миллиона человек.

Акция «Большой этнографический диктант» – просветительский проект, который знакомит с культурой народов, проживающих в России, а также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности. Акция организована с целью привлечь внимание широкой общественности к вопросам межнационального мира и согласия. Организатором всероссийской акции выступает Федеральное агентство по делам национальностей.

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