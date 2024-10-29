Ольга Тимофеева и Илианна Петрова станут гостьями программы «Оглавление»

13:52, 29 октября 2024, ПАИ

Заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева и врио председателя регионального комитета по культуре Илианна Петрова станут гостьями программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) во вторник, 29 октября.

Ждать ли с назначением нового руководителя комитета по культуре кадровых изменений в подведомственных учреждениях? Как поменяется тактика и стратегия культурной политики в регионе? Какие события в событийном календаре ждут нас в ближайшие месяцы?

Об этом с гостьями программы поговорит ведущий Александр Машкарин.

Видеотрансляция разговора будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».