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Культура

Ольга Тимофеева и Илианна Петрова станут гостьями программы «Оглавление»

Заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева и врио председателя регионального комитета по культуре Илианна Петрова станут гостьями программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) во вторник, 29 октября.

Изображение: ПАИ

Ждать ли с назначением нового руководителя комитета по культуре кадровых изменений в подведомственных учреждениях? Как поменяется тактика и стратегия культурной политики в регионе? Какие события в событийном календаре ждут нас в ближайшие месяцы?

Об этом с гостьями программы поговорит ведущий Александр Машкарин.

Видеотрансляция разговора будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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