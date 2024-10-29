Илианна Петрова: На Псковской земле невероятная атмосфера

14:45, 29 октября 2024, ПАИ

О своём назначении на должность врио председателя комитета по культуре Псковской области рассказала Илианна Петрова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 29 октября.

«Безусловно предложение [о назначении на должность. – ПАИ] я восприняла с большой радостью, и я не скажу, что долго думала. Просто решение менять регион не может быть таким спонтанным. С Ольгой Александровной [заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева. – ПАИ] мы знакомы уже достаточно давно, и действительно у нас было налажено плодотворное и профессиональное взаимодействие. Даже помню, когда мы познакомились – это было на Псковской земле. И с того момента я прониклась к Псковской земле: здесь невероятная атмосфера. Мне этот регион очень нравится», – отметила Илианна Петрова.

Ранее гостья студии занимала должность министра культуры Новгородской области и пояснила, что, когда Ольга Тимофеева была в роли руководителя комитета по культуре Псковской области, конкуренции между регионами не было.

«Конкуренции здесь нет. Здесь мы правда больше взаимодействовали, нацеливаясь на результат: где-то советовались, подсказывали что-то друг другу. Опыт у всех разный. Здесь всё было абсолютно гармонично. Когда поступило предложение возглавить комитет, я его приняла, и считаю, что это было правильным решением. Сейчас с удовольствием вникаю в работу», – подчеркнула Илианна Петрова.

«Никогда между нами не было конкуренции. Конкурсная система министерства культуры выстроена немного иначе: заявочная кампания идёт, эксперты отсматривают в том числе и демографическую составляющую, потребности, и на основании этого выносят решение. На уровне региональных министров нет конкуренции – все готовы друг друга поддерживать. Тем более нас всегда оценивали по округу», – согласилась заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева.

Напомним, что о назначении Илианны Петровой врио председателя комитета по культуре Псковской области стало известно 21 октября.