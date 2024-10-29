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Культура

Работу Театрально-концертной дирекции Псковской области оценила Илианна Петрова

Работу Театрально-концертной дирекции Псковской области оценила врио председателя регионального комитета по культуре Илианна Петрова.

Работу Театрально-концертной дирекции оценила Илианна Петрова. Фото: ПАИ

«Мне очень понравилась команда, которая здесь непосредственно работает и организовывает мероприятия и различные фестивали. ТКД очень сильная. Я окунулась в это взаимодействие и на совещании познакомились с ребятами. Это высочайшие профессионалы, очень креативные. Для меня работа в команде – это один из наиважнейших приоритетов особенно в сфере культуры», – сказала Илианна Петрова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 29 октября.

Кроме того, культура в Псковской области пронизывает практически все сферы деятельности, включая туризм и молодёжную политику, подчеркнула гостья эфира.

Напомним, что о назначении Илианны Петровой врио председателя комитета по культуре Псковской области стало известно 21 октября.

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